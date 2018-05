La Xina utilitza una maqueta d’Andorra per a investigació

La Universitat de Tongji (Xangai) i el Massachusetts Institute of Technology (MIT) han convidat Actua a participar al World Innovation&Enterpreneurship Expo que s’està celebrant a la ciutat xinesa avui i ahir. Es tracta d’una de les cimeres d’innovació i emprenedoria més importants del món. Per a aquesta edició, investigadors xinesos han construït una rèplica de la maqueta (CityScope) que representa el territori andorrà. Sobre la mateixa s’han fet diverses projeccions d’estudis de mobilitat, consum energètic i anàlisis del turisme realitzats amb anterioritat al país. Aquest CityScope quedarà instal·lat a la universitat xinesa durant els propers sis mesos on els alumnes podran observar els treballs i la metodologia que s’ha emprat.



Per part andorrana ha participat el director de la Fundació ActuaTech, Marc Pons, que ahir va presentar els projectes d’anàlisis de dades, intel·ligència artificial i sensorització que està impulsant ActuaTech. A la ponència de Pons van assistir unes 2.000 persones i es va emetre per un centenar de televisions asiàtiques, segons va destacar en un comunicat enviat a la premsa.

Marc Pons intervé avui en diverses sessions de treball sobre patrons de mobilitat, ús d’energia i interacció humana amb experts d’Hamburg, Hèlsinki, Xangai, Taipei i Toronto. «Volem potenciar encara més la inclusió de talent en aquestes xarxes internacionals d’innovació per assentar les bases perquè Andorra se’n pugui beneficiar», va dir Pons.