Cardelús conclou 26è a la seva segona aparició al Mundial

Segona participació de Xavi Cardelús al Mundial de Moto2. Va ser al Gran Premi de França, al circuit de le Mans, on va finalitzar a la 26a posició, en una cursa on va notar l’exigència del traçat gal.

Prenia la sortida al 33è lloc i en el primer terç va remuntar places, però va estancar-se ja que a meitat de carrera va començar a notar la dificultat del recorregut. El seu millor crono va ser d’1.39,3 minuts, a només mig segon del seu millor registre d’entrenaments. Cardelús es va mostrar satisfet «perquè he acabat i he continuat aprenent que és el principal objectiu d’aquesta temporada amb les wild cards del Campionat del Món. He sortit bé i he pogut superar alguns dels pilots que em precedien a les primeres voltes. A mida que anava avançant la cursa m’ha costat un pel més mantenir un bon ritme, però aquesta és una circumstància que ja ens esperàvem tenint en compte que nul·la experiència prèvia que tenia en aquest circuit pilotant una Moto2».

A partir de llavors «em costava més moure la moto com volia, però això és perfectament normal. El ritme ha començat a ser més lent i ja no he pogut progressar a la classificació. De tota manera, el balanç és bo perquè entra dins de les previsions. Ja teníem clar que seria més complicat que a Xerès igual que ho serà a tots els circuits que visitaré per primera vegada. La progressió als entrenaments i l’experiència acumulada en aquest circuit són el més important. El resultat de la cursa, no deixa de ser menys o menys l’esperat». Francesco Bagnaia va ser el guanyador. La pròxima wild card del Mundial la tindrà a l’inici mes vinent al GP d’Itàlia, al circuit de Mugello.