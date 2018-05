L’FC Andorra empata a zero amb el Lleida Esportiu B

En l’últim desplaçament de la temporada, el partit va concloure tal i com havia començat, amb empat a zero. L’FC Andorra va treure un punt del camp del Lleida Esportiu B. Els locals van portar la iniciativa del matx, però els andorrans sempre van estar ben assentats al terreny de joc. Jordi Martínez tenia la primera ocasió blava amb una rematada que sortia fora, mentre que Xisco es va lluir estirant-se en una falta servida per Peco i posteriorment un xut de Sergi Gómez. La millor ocasió, però, va ser tricolor, amb una pilota al pal de Jordi Rubio en el llançament d’una falta. A la segona part Xisco va continuar sent infranquejable, realitzant dues excel·lents aturades a rematades a boca de canó de Feher i Sergi Gómez.

Pol no segueix

Ferran Pol no continuarà la pròxima temporada a les files de l’FC Andorra. El porter pot seguir la seva carrera a l’Inter Club d’Escaldes