El Vallbanc completa el triplet

Temporada perfecta per al Vallbanc FC Santa Coloma, que tanca la temporada adjuficant-se la Copa Constitució i materialitza així el triplet, després de guanyar prèviament la Lliga Multisegur Assegurances i la Supercopa. Va imposar-se en la final al Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià per 2-1, amb remuntada inclosa.

En els primers compassos els lauredians van mostrar el seu perill. Al minut tres un llançament de córner colomenc es convertia en un contraatac del Tic Tapa, que imprimint velocitat permetia a Nájera encarar en solitari al porter, amb un xut que s’escapava llepant la base del pal. De mica en mica el Vallbanc es va anar assentant sobre el terreny de joc i agafant el control de l’esfèrica, però era el rival qui aportava més en atac, com la rematada des de la frontal de Villanueva que aturava Eloy estirant-se. A l’altra porteria Víctor Rodríguez ho intentava des de la mateixa distància, veient com la pilota sortia massa desviada. Semblava que el matx marxaria al descans amb empat, però una falta a la frontal per unes mans de Víctor Rodríguez canviaria el guió. Blanco xutava amb la pilota rebotant en Andreu Ramos a la barrera, l’esfèrica canviava de direcció i Emiliano rematava de cap a porteria buida. Era el minut 43.

Només començar la segona part Villanueva va tenir a les seves botes el segon, però el seu xut creuat fregava el pal. L’FC Santa Coloma, que jugava amb el cronòmetre en contra, ho intentava. Richard Imbernon realitzava canvis ofensius per comptar dins el terreny de joc amb el màxim d’efectius atacants. A un quart d’hora pel final Cisteró centrava un córner al segon pal i Andreu Ramos amb una rematada de cap aconseguia l’empat. El matx agafava un altre aire i més que va fer-ho dos minuts més tard. Lima controlava la pilota dins l’àrea per passar a Torres, que xutava i el rebuig del porter el caçava amb el cap el propi Lima per capgirar el marcador. Els colomencs van saber aguantar el resultat per assegurar-se el triomf.

Comiat perfecte

Aquest era l’últim matx d’Imbernon a la banqueta del Vallbanc. El tècnic va ser mantejat pels jugadors. «Era un partit amb una càrrega emocional molt gran. A la primera part ens ha passat factura més que ajudar-nos», assegurava l’entrenador, veient que hi havia «un problema d’intensitat», que a la represa van saber solucionar i «ens hem volcat, assumint riscos». «Quan hem marcat el primer gol tenia clar que guanyaríem el partit», assegurava el tècnic, que en el seu comiat vol «gaudir del triplet» després «d’acabar la temporada de la millor manera possible».

El tècnic del Sant Julià, Jesús Baron, indicava que pel que es va veure al camp «no hem merescut perdre aquest partit». Una de les claus va ser que d’oportunitats «les hem tingut i no hem marcat, en canvi ells n’han tingut menys i han tingut la sort que han anat dins».