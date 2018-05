Empentes, insults i destrosses camí dels vestidors a Màlaga

Màxima tensió la que es va viure tant dins com fora de la pista del pavelló Martín Carpena de Màlaga. El BC MoraBanc Andorra i l’Unicaja es jugaven quedar per sobre el rival de cara als play-off, i el desenvolupament del partit i el que s’hi va viure va tenir conseqüències. Els andorrans es van mostrar molt crítics amb les decisions dels àrbitres, sobretot en les darreres jugades de l’enfrontament. Van tenir mal perdre i van causar desperfectes camí als vestidors, a més de provocar diversos moments tensos amb components del club andalús.

El malestar en el MoraBanc va ser evident. Les protestes per l’arbitratge van ser repetides, i una falta en atac d’Albicy quan havia fet cistella va acabar de fer vessar el got. Fernández va tenir la darrera ocasió per guanyar el partit, però Suárez va taponar el seu llançament de tres. Si les protestes havien estat evidents fins llavors des de la banqueta andorrana, es van repetir un cop va sonar la botzina final. Però aquí no va acabar tot perquè camí als vestidors, al mateix túnel, components de l’equip van trencar vàries plaques del sostre com a mostra del seu enuig, així com també una cortina. El secretari tècnic de l’Unicaja, Carlos Jiménez, va recriminar als jugadors i cos tècnic el que estaven fent i es van viure moments delicats, amb desqualificacions verbals i fins i tot es van arribar a produir empentes. El delegat del conjunt malagueny, Carlos Salas, va caure al terra al rebre un cop. Després d’una moments de tibantor, les aigües es van calmar i des del club andorrà van demanar disculpes fer la situació que es va viure.

Plaza: «Els seu cos tècnic i alguns dels seus jugadors han anat trencant el sostre del túnel des de la zona de joc fins al vestidor»

Els fets van ser traslladats a la roda de premsa posterior al partit. L’entrenador de l’Unicaja, Joan Plaza, indicava sobre el MoraBanc que «els seu cos tècnic i alguns dels seus jugadors han anat trencant el sostre del túnel des de la zona de joc fins al vestidor. Hi ha gent que els ho han recriminat i s’han encarat algunes persones». Respecte a les queixes constants dels andorrans sobre els àrbitres, assenyalava que «vaig perdre a Andorra i no vaig muntar cap número, no vaig trencar coses. Si et remunten 20 punts, estudia perquè el teu equip ho permet. S’ha de fer introspecció i valorar les coses que s’han fet malalament i bé, no jutjar-lo tot per una última acció. Ells són un equip que ho fan molt bé, posen el llistó molt alt. Estaven protestant des de l’inici, i generant un nivell de tensió amb el que no hem sabut jugar fins a mitjans de la segona part».

Per la seva banda Peñarroya, visiblement molest, declarava a peu de pista que «els partits els han de guanyar els jugadors», fent referència a les decisions dels àrbitres. Ja en roda de premsa, sobre les determinacions dels col·legiats, subratllava tot el que considerava que havia estat perjudicat el seu equipen diferents accions: «I la penúltima? I la falta en atac, amb tirs lliure que ens resten? I l’antiespotiva més tècnica? Hi ha massa situacions. No he vist el vídeo i no les valoraré, crec que és per que les valoreu els que les heu vist des de fora». A primera vista «he comptat més de 10» decisions que considera que els ha estat en contra. També veu les errades pròpies. «Ens hem equivocat en algunes situacions al final del partit on no hem estat com hauríem, però l’equip ha fet un partit per competir davant Unicaja i guanyar, però al final se’ns escapa», i amb tot, «penso que hem estat molt a prop de guanyar el matx i se’ns ha escapat. Però bé, allí està el partit, el que ho vulgui veure, que ho vulgui analitzar i que valori el que ha passat».

Del cinquè al vuitè lloc

A l’última jornada de la fase regular de la Lliga Endesa el MoraBanc rep al Poliesportiu d’Andorra al València Basket. Serà dijous, amb tots els partits disputant-se en horari unificat per acabar de definir les posicions. El conjunt andorrà es troba amb un ventall que pot anar de la cinquena a la vuitena posició, depenent dels average particulars i els empats a victòries que es produeixin. Serà cinquè si venç i també ho fa l’Iberostar Tenerife, mentre que perden l’Herbalife Gran Canària i l’Unicaja. Finalitzarà sisè si s’imposa, perd l’Unicaja i, o guanya Herbalife o perd Iberostar. O si suma el triomf, vencen l’Unicaja i l’Iberostar i cau derrotat el Gran Canària. Acabarà setè si aconsegueix la victòria i venç també l’Unicaja, menys si guanya l’Iberostar i perd l’Herbalife, o si perd, però també ho fa el Tenerife. Conclourà vuitè si surt derrotat i s’imposa l’Iberostar.