Torres critica el Govern pel nombre d’informes demanats per l’heliport

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, no va amagar ahir el seu malestar per la manca de decisió ferma del Govern sobre la construcció de l’heliport a Tresoles. L’equip de govern encampadà, com ja ha dit moltes vegades, és favorable a la infraestructura si no hi ha informes que indiquin que la ubicació no és encertada. Ara bé, després que l’Executiu hagi decidit esperar més i demanar uns nous informes (a més del que ja tenia fets i que acompanyen el projecte) sobre la viabilitat de Tresoles com a seu de l’heliport nacional, no ha acabat d’agradar. «El Govern és molt curós amb els informes», va afirmar, però alhora va deixar anar que potser «s’ha extralimitat» demanant tants documents per validar la ubicació. «A cap país del món es demanen tants informes per voler fer una infraestructura d’aquestes característiques», va sentenciar.



Cal tenir present que la decisió de demanar informes complementaris la va adoptar el Govern davant la forta oposició d’un grup de veïns d’Escaldes-Engordany a la instal·lació. La plataforma ciutadana fa campanya des de fa un any per intentar aturar el projecte, ja que asseguren que la ubicació no és adequada per la proximitat amb la central de FEDA i els perills que d’això se’n pot derivar, a més de les molèsties que causarà pel fet de sobrevolar, de molt a prop, zones habitades de la parròquia d’Escaldes.



D’altra banda i en relació a les declaracions del cap de Govern que va deixar entreveure que el projecte potser quedaria per a un propera legislatura, el mandatari encampadà va apuntar que la proposta anirà amb més o menys celeritat en funció de quan arribin els nous informes francesos. Així doncs, Torres creu que l’inici de la construcció no va lligat a la proximitat de les eleccions, sinó a la simple validació dels documents que garanteixin la seguretat i validin la situació de la futura infraestructura. Per això desitja que «abans que acabi el mandat d’aquest Govern puguem fer els primers passos per tirar-ho endavant».

Acusats de mentir

Des d’SDP es considera que després que el passat dia 3 de maig el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, reconegués, «millor dit, confessés, que no calia esperar cap informe del ministeri de Transports de França» s’ha posat de manifest «l’engany del Govern de DA al Consell General i a la ciutadania». Així, segons han fet públic en un comunicat de premsa que acompanya una demanda d’informació a l’Executiu, la formació assegura que «el cap de Govern i el seu ministre han intentat enganyar el Consell General i la ciutadania assegurant, el mes d’abril passat, que estava a punt d’arribar un informe preparat pel ministeri de Transports francès», fet que el ministre mateix va reconèixer que no seria. Des d’SDP ho consideren «un altre escarni a la intel·ligència de les ciutadanes i els ciutadans».



Davant d’aquesta situació, han presentat un demanda d’informació on el conseller general, Víctor Naudi, reclama que se li faci arribar la documentació tècnica que figura a l’expedient del projecte i que des del seu punt de vista «el Govern està amagant» i que «ben segur demostrarà la mala manera de fer del cap de Govern». Concretament es demana còpia dels informes tècnics aeronàutics encomanats i rebuts pel Govern fins a la data així com la documentació contractual dels encàrrecs, còpia dels informes tècnics aeronàutics que disposi el Govern en matèria d’assessorament independent establert amb organismes de control sobre aquesta qüestió, còpia dels informes que disposi el Govern realitzats per l’Aviació Civil de França i per últim, còpia dels intercanvis de cartes entre el Govern i el ministeri dels Transports del Govern de la República francesa.

Aposta per mantenir la marca Grandvalira, tot i el trencament, i un forfet conjunt

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar ahir que és partidari que la marca Grandvalira es mantingui, malgrat el trencament de Nevasa, i va reclamar que s’impulsi un forfet conjunt encara que finalment potser el domini esquiable estigui sota mans de dues societats diferenciades i separades. «Amb tots els esforços que va costar crear la marca Grandvalira i amb els bons resultats que ens està donant, hem de lluitar perquè no desaparegui», va defensar el mandatari comunal. Unes paraules que volien pal·liar les inquietuds expressades per l’Associació d’Agències de Viatge d’Andorra que la setmana passada va alertar que la incertesa i, especialment el trencament de la marca en dos sectors separats, farà perdre turistes i es perdrà en general atractiu en el posicionament d’Andorra com a destí de neu. Davant la possibilitat de redreçar la situació, Torres diu que no llança la tovallola però ho veu «complicat» perquè la decisió no depèn d’ells, sinó del màxim accionista de Saetde, la família Viladomat. Pel que fa als treballadors de Nevasa, el mandatari va explicar que ja s’ha començat el procediment perquè es recol·loquin en una de les dues societats.