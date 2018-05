Carreteres salades

«Ha estat un hivern atípic», reconeix el cap de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), Jordi Garcia. «Porto 27 anys a la casa i recordo nevades importants, fins a un metre i vint centímetres de neu al port d’Envalira, cosa que no ha existit enguany», va explicar Garcia. Però la duresa s’explica per la «continuïtat» de les nevades, que s’han repetit més sovint de l’habitual i bona part d’elles en cap de setmana, que és quan des del COEX han d’estar més alerta amb la neteja de les carreteres perquè creix l’afluència de vehicles per l’arribada dels turistes. «Dels 20-24 caps de setmana que té la temporada n’ha nevat una vintena», ha manifestat Garcia, de manera que la sensació global és que, de l’1 de novembre al 30 d’abril (període que engloba la temporada forta del COEX), «hem estat sempre a la carretera».



I les dades així ho corroboren. El consum de sal que es tira a les carreteres per evitar el gel «s’ha disparat», ha assegurat Garcia. Concretament, s’han necessitat 6.861 tones de sal, rècord absolut des del 2002, any en què es van començar a recopilar dades al respecte. El rècord fins ara s’havia registrat a la temporada 2009-2010, amb 6.147 tones de sal. Així, és més del doble que en anys de poques nevades, on el consum de sal no ha superat les 3.000 tones.



Entre aquestes tones s’inclou la sal marina, que s’utilitza per crear la salmorra, una sal humida que actua millor com a antilliscant. La utilització de salmorra es fa per reduir el consum de sal del COEX, objectiu que aquest any no s’ha pogut assolir per les circumstàncies meteorològiques, informa l’ANA.