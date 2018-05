Detinguts amb 244 grams de marihuana

La Policia va detenir dijous passat dos joves de 18 i 19 anys amb 244,28 grams de marihuana. La detenció va tenir lloc a Escaldes-Engordany a les 12.55h. Segons fonts policials, l’actuació no s’emmarca en cap operació especial contra la compra-venda de drogues, malgrat que no és gens habitual trobar aquestes quantitats de marihuana. Al comunicat que va publicar ahir el cos de Policia amb el balanç de detencions de tota la setmana, s’explica que es va procedir a l’arrest dels presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en un control preventiu a la via pública. L’implicat de 19 anys no és resident, mentre que el de 18, sí que ho és.



D’altra banda, el mateix dia, a les 23.15h, agents policials van detenir un home resident de 49 anys per dur a sobre 1,8 grams de cocaïna. Se’l va detenir a la frontera del riu Runer, quan l’implicat accedia al Principat com a ocupant d’un cotxe particular. A més, el divendres a les 01.30h, també es va detenir un home no resident de 42 anys per possessió d’1,6 grams de cocaïna i de 3,5 grams de marihuana. Se’l va aturar a la mateixa frontera hispanoandorrana, mentre intentava entrar a Andorra conduint un cotxe particular.

Tercer furt a una gossera

La Policia va detenir, per tercera vegada en poc més d’un mes, el noi de 19 anys acusat de furtar un gos de la gossera nacional. Aquest cop, l’acusat va robar un gos de la raça Bixon Maltés i la policia els va trobar als dos junts. L’encarregat de la gossera nacional va avisar els agents quan va trobar a faltar el gos. El resident és reincident i ja va estar enxampat pels mateixos fets el passat 10 i 19 d’abril.

Finalment, al balanç també hi figura la detenció que es va efectuar el passat dimecres, de la cap d’àrea de la CASS acusada de robar més de 20.000 euros de la parapública. Per la mateixa investigació, els agents també van detenir, l’endemà de la primera detenció, la parella de la cap d’àrea per possible vinculació amb el cas. L’acusada principal és a la presó des de divendres a la nit.