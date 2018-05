Inauguració de ‘Calder. La geometria del color’

L’Artalroc inaugura demà al vespre a les 20.00 hores l’exposició Calder. La geometria del color que portarà fins al país l’obra d’aquest artista multidisciplinari, referent del segle XX. Només ens arribarà un dels seus icònics i ben coneguts mòbils, ja que el gruix de la mostra l’ocuparan 48 dels seus menys coneguts guaixos, pintats entre 1939 i 1976. L’ampli període seleccionat té l’objectiu de permetre entendre tota la seva obra, la passió per la geometria i el color.

Per El Periòdic

