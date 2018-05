L’Andorra Hoquei Club manté l’esperança per la permanència

L’Andorra Hoquei Club es va salvar del descens directe a segona catalana després de guanyar al Cerdanyola per 2 a 4 a casa seva i després de la desfeta del Caldes a Reus, fet que ha permès evitar l’infern i que es situessin a la tretzena posició. Malgrat això, hauran de jugar dues eliminatòries per mantenir la categoria.

Segons Roger Corral, entrenador del conjunt, «tenim una oportunitat que ens ha donat una alegria màxima». «És molt bo haver guanyat i ara tenim dues setmanes de vida en les que podrem treballar més tranquils, de manera que ara l’equip està fort perquè s’ha produït una experiència positiva que no han pogut viure en tot l’any».

«Afrontem molt bé la situació, però són equips més fluixets que vindran forts», creu. «Nosaltres tenim la força d’haver guanyat a Cerdanyola, partit en el qual vam ser molt superiors, i aquests ens donarà energia per afrontar els partits vinents», explica. «No vull fer volar coloms, però ho veig positiu i ho donarem tot», remarca. «L’equip està conscienciat i saben que es mereixen la categoria, per tant, s’hi deixaran la pell», opina. «El missatge serà positiu, haurem de cremar el darrer cartutx per no perdre el treball de tants anys», destaca.