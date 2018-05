L’absoluta tornarà al panorama internacional després de nou anys

L’hoquei andorrà està d’enhorabona perquè els fruits del treball que s’ha fet amb la base d’aquest esport han donat els seus resultats i després de nou anys, tornarà a la competició internacional. Serà aquest juliol quan disputarà el Campionat d’Europa de la Corunya, pas previ a disputar els World Roller Games de Barcelona 2019. Climent Padrós serà l’encarregat de dirigir l’absoluta i tindrà el gran objectiu de tornar a posar l’hoquei del país en el lloc que es mereix, després de la situació que es va viure quan no es va poder sostenir el projecte i es va decidir apostar per la base, per tornar més forts que mai. En aquest sentit, la base ha fet bons papers durant tot aquest temps i, per tant, és factible poder fer ara aquest pas tan important. D’aquesta manera, l’esperat retorn serà entre el 15 i el 22 de juliol entre onze seleccions. En aquest sentit, la selecció prepararà la cita contra l’Andorra Hoquei Club en les 12 Hores i jugarà algun duel amistós.

Il·lusió

Lluís Pallarés, president de la federació andorrana, es mostra molt il·lusionat. «Es venia programant de fa uns anys i ara tenim una bona fornada de jugadors», explica. «Mai saps com és una tornada perquè en l’absoluta et trobes amb més nivell, però hem vist els resultats que hem tingut», destaca. En aquest sentit, fa tres anys que van veure que hi havia jugadors que podien optar a l’absoluta i tot i que el projecte es podia presentar pels World Roller Games de la Xina, van optar a esperar per «motius de jugadors, de disponibilitat i de pressupost». «L’objectiu sempre ha estat assolir aquesta fira i sabíem el què havíem de fer, ara ha arribat el moment», informa. «Valorant el moment amb els tècnics vam decidir que si esperàvem un any, no passava res, a més, aquest any, si o si, havíem de jugar als Europeus, perquè és obligatori i és el primer pas», remarca. En aquest sentit, de cara al futur, la selecció s’anirà nodrint dels jugadors que vagin pujant, i, si mantenen el nivell, «tindrem una bona selecció». Així mateix, de cara als Europeus, espera quedar «de mitja taula en amunt» i «encara que hi ha rivals com Portugal, Espanya, Itàlia o França que són molt forts però hi ha països com Suïssa, Àustria, Holanda o Anglaterra, contra els que sempre hem estat per sobre».

Anys complicats

Hi havia una generació molt bona que va acabar els estudis i una fornada que va deixar de competir. Aquest fet va ser fa prop de deu anys i des de llavors que no hi havia absoluta i es va crear un forat. «Aquests jugadors, per nivell i per edat, ara podrien formar part de l’absoluta i de l’Andorra HC, però tenien l’opció complicada de venir i era millor que tinguessin experiència amb altres equips. Així, l’hoquei andorrà està molt bé, aquests jugadors hauran vist altres estils i quan tornin a viure a Andorra seran el futur», creu.