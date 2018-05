Vinyes i Font surten de Motorland com a líders

Les classificacions obtingudes per Joan Vinyes i Jaume Font al circuit de Motorland els hi va valer per ser els nosu líders del Campionat d’Espanya de Resistència (CER). Al volant del Cupra TCR van aconseguir una cinquena plaça a la primera cursa i el segon lloc a la segona.

La primera prova es va caracteritzar per la quantitat de tocs que va haver-hi entre vehicles. En una d’aquestes accions un dels cotxes va començar a perdre oli i a la dotzena volta des de direcció de cursa es va prendre la decisió de donar-la per finalitzada a causa de la perillositat que suposava per als pilots les condicions del traçat. «Des de la mateixa sortida vam estar en la lluita amb els TCR, els tocs van ser constants, en un d’ells la roda esquerra posterior va quedar danyada. Veient com es desenvolupava la carrera, vaig decidir mantenir-me una mica al marge de la confrontació directa i veure com evolucionava la situació. A causa d’oli a la pista, primer es va ensenyar el rètol de Codi 60 i després bandera vermella, donant per acabada la carrera quan ocupàvem la cinquena posició entre els TCR», exposava Vinyes.

A la segona carrera Font de seguida es va posar al capdavant dels TCR, però a meitat del seu relleu era superat pel seu company a Baporo Motorsport, Manu Sapag. Després de l’aturada obligatòria Vinyes va seguir al pilot argentí, que conduïa en solitari. L’andorrà va tenir una fallada al seu cotxe i va concloure en la segona posició. «Vaig notar que el cotxe fallava, havia de fer un reset per intentar recuperar la potència del Cupra. En el moment oportú ho vaig intentar i el resultat va ser positiu. L’ensurt va ser molt gran, per un moment vaig pensar que havia d’abandonar. Al moment de l’incident era líder dels TCR, el triomf es va escapar, però vaig poder creuar la línia d’arribada a la segona plaça i estic molt satisfet», assenyalava Vinyes. La propera cita del CER es desenvoluparà al Circuit de Navarra (Los Arcos) els dies 9 i 10 de juny.