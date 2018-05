Pi s’imposa al Trial de Festa Major de Vila

El Trial de Festa Major de Vila va ser la quarta cita del Campionat d’Andorra. Oriol Pi va vèncer i pren avantatge en el liderat de la competició nacional.

A la categoria amb major dificultat, la negra, Pi va guanyar amb un total de 41 peus, els mateixos que el segon classificat, Xavi Casas, Per darrera van classificar-se Miquel Font amb 56 i Jordi Lestang amb 62. En categoria vermella la victòria va ser per a Marcel Albós amb 36. Segon era Jordi Nicolau (44) i tercer Xavier Cristina (45). En blaus vencia Pere Torres (36), seguit per Miquel Àngel Garcia (46) i Albert Palau (47). En grocs el triomf se l’adjudicava Robert Capdevila (39) i en grocs sub-18 Joan Miquel Garcia (47). Pi és el líder del Campionat d’Andorra amb 75 punts. A continuació es troben Casas amb 69 i Font amb 41.