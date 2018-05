Pintado, 57è a la Volta a Alacant

A l’etapa reina, Pintado va aconseguir ser 43è però Òscar Cabanas va haver d’abandonar després d’una forta caiguda. En la tercera i última etapa, Pintado va intentar una escapada però no va tenir fort i va arribar a l’arribada amb el pilot. La pròxima gran cita serà la Volta a Lleida, que s’iniciarà el divendres 8 de juny i acabarà diumenge 10 de juny. Serà una cursa amb molta muntanya.

El passat divendres es va disputar la primera etapa entre Alacant i Orihuela, sobre el paper semblava l’etapa menys complicada però el vent va provocar talls importants i cinc dels corredors de l’equip andorrà es van veure implicats i van quedar fora de la cursa un cop transcorreguts 100 kilòmetres de l’etapa. Només Julio Pintado i Òscar Cabanas van poder salvar el dia arribant al grup capdavanter. «Sens dubte va ser un cop moral molt dur per corredors joves però són aquestes coses les que fan créixer i aprendre dels errors», comentaven des de l’equip.

L’equip MVK*25 ACA va disputar el seu primer gran objectiu de la temporada amb molta il·lusió i força però no van poder obtenir els resultats esperats. Competien amb els millors equips d’Espanya.

