L’Esquí Escolar, cinquè als SnowkidzAwards de la FIS

A aquest concurs es poden presentar les associacions nacionals d’esquí, és a dir, les federacions afiliades a la FIS. Els projectes poden ser compartits entre federacions i organismes privats o governamentals de cada país. Andorra es presentava per primera vegada amb el projecte de l’Esquí Escolar del Govern, del qual la FAE és part organitzadora.

Els SnowkidzAwards són un concurs de la FIS dins la campanya Bring childrens to the snow, amb la intenció de premiar els projectes que apropen el món de la neu als infants i que posen el màxim de facilitats perquè puguin practicar l’esquí en les seves diferents disciplines, aprenent, iniciant-se o descobrint-ho.

La FIS va anunciar el passat cap de setmana, coincidint amb el Congrès de Grècia, els premiats als SnowkidzAwards, on Andorra estava present amb el seu programa Esquí Escolar. Així, l’opció andorrana va finalitzar cinquena, entre les 13 candidatures.

