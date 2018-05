La Purito amplia les inscripcions a 2.500

La ja referent marxa cicloturista La Purito Andorra ha ampliat el seu nombre d’inscripcions fins al 31 de maig o fins a un màxim de 500 places més. La marxa va anunciar fa uns dies que ja havien arribat als 2.000 inscrits i ara ha pres aquesta important decisió amb l’objectiu de què menys persones es quedin sense poder participar-hi atesa la forta demanda per participar en el repte.

Per El Periòdic

