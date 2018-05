Les millores a la xarxa viària centren les propostes del pressupost participatiu

El Govern ha anunciat aquest dimarts que s'han validat un total de 28 idees a les quals els ciutadans proposen destinar els 300.000 euros del pressupost participatiu d'enguany. La majoria d'elles fan referència a millores en la xarxa viària, com ara la construcció de nous trams de voravies a les carreteres generals, la instal·lació d'enllumenat públic entre Encamp i Canillo, la creació de passos de vianants a diferent nivell a la Bartra i a Valira Nova, o diverses millores pel que fa als semàfors. També hi ha propostes que fan referència a les energies renovables, com la instal·lació d'arbres de vent o que els propis fanals produeixin energia, la creació de miradors al Coll de la Botella i a la zona de la Plana d'Escaldes-Engordany, o la millora de la façana del Govern, de la biblioteca pública i de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tots els ciutadans poden votar fins el pròxim 14 de juny la proposta que vulguin que sigui la guanyadora, que es donarà a conèixer el 19 de juny.