Sant Julià treballa per atreure cicloturistes

El comú de Sant Julià de Lòria veu en el cicloturisme una bona manera d'omplir els hotels del poble durant els mesos d'estiu, de maig a octubre. Per això ja ha mantingut reunions amb l'hostaleria de la parròquia amb l'objectiu que els propietaris vegin amb bons ulls la iniciativa i adaptin els seus establiments per rebre aquest tipus de clients, que demanden especificitats concretes. En aquesta trobada també hi va assistir una agència de l'estat veí del sud experta en aquest estil de turistes, que ajudaria a fer d'enllaç entre els interessats i els hotelers de la parròquia. El conseller de Turisme, Pere Pràxedes, ha defensat que Sant Julià té les carreteres i l'espai per rebre amants d'aquest esport i que l'únic que li falta és habilitar espais per poder-los acollir. “S'ha de fer una petita inversió particular, però crec que es farà i podrem promocionar el cicloturisme al poble”, ha apuntat Pràxedes, que també ha reconegut que el projecte podria ser una realitat l'estiu del 2019. De manera paral·lela a aquesta iniciativa, i amb la intenció de treure la bici al carrer i trobar activitats pels infants i joves de Sant Julià, aquest dimarts s'ha presentat la primera edició de l'esdeveniment Pedala't, que se celebrarà el proper 2 de juny amb una cursa popular, de cicloturisme i de BTT, i una gimcana i un dinar popular.