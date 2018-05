Presentació de tres itineraris dels parcs naturals amb refugi guardat

Amb motiu del Dia mundial de la biodiversitat, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i els responsables dels tres parcs naturals on hi ha refugi guardat (Parc Natural de les Valls del Comapedrosa, Parc Natural de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i Parc Natural de Sorteny) han presentat tres itineraris de fàcil accés entorn dels refugis. Els fulletons editats per a cada circuit inclouen una selecció de la flora i de la fauna que es pot trobar en cada parc. Els itineraris tenen entre 1,2 i 2,3 quilòmetres, amb desnivells mínims.