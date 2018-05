Més de 1.100 persones participen a les activitats del Dia internacional de museus

La celebració del Dia internacional de museus d’aquest cap de setmana passat ha aplegat 1.118 visitants, que han assistit a les diferents activitats incloses dins la programació organitzada per l’àrea de Museus i Monuments del Govern. La Casa de la Vall és el museu que més visitants ha acollit, amb 313, mentre que el Museu Postal, amb només 21, és el que menys visites ha aplegat. La Casa d'Areny-Plandolit, amb 259, ha estat el segon museu amb més visitants. En tercer lloc ha quedat el Museu Nacional de l'Automòbil, amb 210 visitants; en quart la sala d'exposicions 'La família Rossell, una mirada interior', amb 209, i en cinquè La Farga Rossell, amb 106. El dissabte 19 ha estat el dia amb més moviment, segons ha informat el Govern en un comunicat. A més, una vintena persones es van convertir en detectius aquest dissabte al vespre i es van endinsar en un joc d'investigació que transcorria a la sala d'exposicions del Museu Carmen Thyssen Andorra, una activitat organitzada amb motiu de la Nit internacional dels museus. Per últim, una cinquantena de persones es van aplegar dissabte en la visita teatralitzada al Museu de l’Electricitat, en una nova temporada de visites nocturnes a la galeria i al camí hidroelèctric d’Engolasters, en el marc de la celebració també de la Nit internacional dels museus.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació