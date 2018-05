Borrell, un dels ponents a la Trobada empresarial al Pirineu

La ponència estrella de la 29a edició de la Trobada empresarial al Pirineu serà la de Josep Borrell, expresident del Parlament Europeu. Les jornades s’organitzaran el dijous 14 i el divendres 15 de juny a la Seu d’Urgell. Amb Liderant un creixement sostenible com a títol, l’esdeveniment se centrarà, entre d’altres aspectes, en els reptes de futur que encara la Unió Europea i en la revolució tecnològica.

Així ho van explicar ahir el president de l’Associació Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, i el director general de Crèdit Andorrà, Xavier Cornella. En la presentació d’ahir, es va formalitzar un nou conveni de col·laboració entre l’entitat bancària i l’entitat que organitza les jornades. L’acord preveu que el banc continuï donant suport a l’esdeveniment en les tres properes edicions amb l’objectiu de fomentar els ponts de diàleg i les relacions econòmiques entre Andorra i la zona de Lleida i dels Pirineus.



El contingut de les diverses ponències i taules rodones que es repartiran entre els dos dies serviran, segons va comentar Voltes, per reflexionar sobre temes d’actualitat que condicionen les estratègies de negoci de les empreses.

Punts febles de la Unió Europea

La tertúlia en què participa Borrell es titula Quina direcció ha de prendre la Unió Europea? i tractarà qüestions com la sortida del Regne Unit de la UE o la crisi dels refugiats. «És una persona amb molt bagatge polític, coneixedor de la UE, amb idees pròpies que poden aportar una visió de futur» , va subratllar el president de l’entitat sense ànim de lucre.



En definitiva, Borrell aprofundirà en alguns dels punts febles que s’han posat sobre la taula arran d’aquestes crisis. El polític, que també va ser ministre d’Obres Públiques i Urbanisme del Govern espanyol, també parlarà dels punts forts de la institució, juntament amb Juergen B. Donges, economista alemany. Tal com va apuntar Voltes, els dos ponents oferiran punts de vista diferenciats que enriquiran el debat.

La capacitat d’adaptació d’Andorra

D’altra banda, Cornella va aprofitar per destacar la capacitat que Andorra està demostrant a l’hora d’adaptar-se a un «món cada vegada més canviant i complex». El director general del banc va fer referència a l’obertura econòmica del Principat al món i als esforços en matèria de sostenibilitat i innovació tecnològica.



Sobre la participació a la Trobada, el portaveu de l’associació espera atreure, com a mínim, 600 persones, la mateixa xifra que es va registrar en l’anterior edició. Voltes calcula que d’entre un 15 i un 20% dels assistents seran residents d’Andorra.



Durant la presentació de les jornades es va anunciar el cap de Govern, Toni Martí, s’encarregarà de la cloenda de l’esdeveniment. També hi serà un ministre espanyol, tot i que encara no se n’ha confirmat el nom.