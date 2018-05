Increment de 277 persones al registre de discapacitats

Fins a 1.406 persones estaven inscrites al registre de discapacitats el 2017, una xifra que suposa un increment de 277 persones respecte a l’any anterior, quan n’hi havien 1.129. Tal com ha explicat la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, aquest increment s’explica perquè “es detecten molts casos molt més aviat”, la qual cosa és valorada de manera positiva ja que es considera que d’aquesta manera es contribueix a “millorar la qualitat de vida” d’aquestes persones. Així ho ha posat en relleu Fenoll en la roda de premsa que ha servit per fer balanç de l’activitat de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal corresponent al 2017, i que reflecteix també un augment en les pensions de solidaritat que passen de les 150 del 2016 a les 180 del 2017 en el cas de persones amb discapacitat, i de les 754 a les 798 en el cas de la gent gran. Fenoll ha destacat, en aquest cas, que l'incremenet pot estar relacionat amb el fet que les persones coneixen molt millor aquestes ajudes i ha afegit que cada any s’han intentat implementar nous programes amb la voluntat de “cobrir” més aspectes dels “estrictament necessaris, perquè visquin i visquin bé”. De fet, ha destacat que de cara a aquest any es vol impulsar un programa de suport als germans de persones amb discapacitat i un altre per als joves amb “altes necessitats de suport”, perquè després de l’època escolar continuïn tenint suport en la inclusió social.