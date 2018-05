Els taxistes enviaran una carta al comú per demanar més parades

Les associacions de taxistes enviaran aquesta setmana una carta al Comú d’Andorra la Vella per demanar més parades a la parròquia. Els integrants de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), la més gran de les tres entitats que representen el sector, es van reunir ahir al vespre en una assemblea per concretar el contingut de l’escrit.



El president de l’ATA, Carlos Felipe, va detallar que la demanda principal en què coincideixen les tres centrals se centra en la creació de quatre places més de taxi al carrer Pau Casals, davant del Mango Outlet. «Aquesta és la parada principal de taxis i només hi ha set places. Necessitem més espai perquè, sobretot a l’hivern, els turistes agafen molt el taxi», va apuntar Felipe. Justament, la parada de taxi es troba al costat de la del bus. «Quan la gent perd l’autobús o té pressa i no pot esperar-lo, es truca a un taxi», va afegir el president de l’associació.



A més, demanen que es millori la senyalització i es limiti en color groc totes les places per a taxis. «Volem que les motos no aparquin entre plaça i plaça perquè ens és molt incòmode», va insistir Felipe, que va expressar les dificultats que tenen per entrar a la plaça quan a l’altra banda del carrer hi ha un autobús estacionat.

Després de les obres

A la carta també demanaran que s’aclareixi com hauran de treballar els taxistes que hagin de recollir algun client a l’avinguda Meritxell un cop remodelada. «Volem tenir un permís per circular per l’eix comercial, per si hem de passar a buscar algun turista en un hotel o alguna persona gran amb poca mobilitat», va afirmar el president de l’entitat.



Amb aquesta edició tancada, encara no s’havia acabat l’assemblea, però Felipe va comentar que també es va debatre on situar les parades. «Cada associació pensa d’una manera diferent, ho hem de posar en comú i decidir-nos. No sabem com estarà la situació als carrers quan acabin les obres», va destacar el taxista.