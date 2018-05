El FeMAP potencia les escapades musicals

El FeMAP començarà el 29 de juny i durant els mesos de juliol i agost alguns dels solistes i els grups més prestigiosos del moment en l’àmbit de la música antiga acostaran i descobriran la passió per aquesta modalitat arreu dels Pirineus, combinant música, patrimoni i paisatge. A Andorra destaca el concert de Pyrenaeus Ensemble que es farà al llac d’Engolasters el 29 de juliol.

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) tornarà a omplir de música antiga els escenaris més emblemàtics de les comarques pirinenques en la que serà la vuitena edició i comptarà amb més municipis i novetats. Precisament, les escapades musicals són una de les propostes que s’estrenen. Es tracta de productes de dos o tres dies combinats amb un parell o tres de concerts, i un seguit d’activitats complementàries, que poden anar des de visites guiades, fins a museus, monuments, jaciments, activitats artístiques i descoberta d’artesans o passejades per l’entorn natural. De fet, el festival ja havia estat pioner en l’oferta de paquets turístics que permetien la compra d’una entrada i allotjament amb un sol clic.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació