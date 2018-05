L’Arxiu de l’Alt Urgell oferirà el triple de documents

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell vol incrementar, a partir de l’any que ve i sobretot de cara al 2020 i 2021, el nombre de documents que es podran consultar a través d’Internet. Ara per ara, n’hi ha més de 45.000 que ja estan disponibles en línia, la gran majoria dels quals corresponen a imatges d’actes de diversos ajuntaments. L’objectiu és arribar als 150.000 d’aquí a tres anys, és a dir, triplicar-ne el volum. A banda de fer més accessible aquesta documentació de l’administració municipal, també es preveu fer públiques milers de fotografies històriques, ja que en els darrers anys s’han fet còpies digitals d’un 75% de les imatges i els audiovisuals procedents de diversos fons que s’hi conserven.



L’arxiu, que al juny farà vuit anys que es va posar en marxa, emmagatzema un total de 1.613 metres lineals de documentació en paper i 12.858,079 gigabytes d’informació digital, segons va explicar a l’ACN el director del servei, Julio Quílez. Dels 331 fons diferents dipositats a l’arxiu, n’hi ha que provenen de diverses administracions i institucions, entre ells els corresponents a 11 dels 19 ajuntaments alturgellencs. Gairebé la meitat, 156, tenen un origen personal i d’aquests, en un 77% dels casos, el que s’emmagatzema és una còpia digital obtinguda mitjançant una autorització de reprografia, amb la qual cosa els particulars que han fet l’ingrés recuperen posteriorment els originals. Per Quílez, aquesta via ha permès recopilar molta informació històrica sense deixar de banda «l’element emocional» que representa aquest tipus de documentació per a les persones que la custodien.



D’entre la documentació històrica que es pot consultar a l’equipament, hi ha les actes de l’Ajuntament de la Seu, les quals es conserven pràcticament en la seva totalitat des del segle XIV i fins ara. Aquests informes són la base per a la recerca que està fent l’urgellenc Francisco Javier Galindo, notari de professió i ara jubilat, sobre la primera i la segona república catalana.

Més conscienciació per conservar el material històric

-El director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell assenyala que cada cop hi ha més consciència per conservar els documents d’empreses i associacions. A l’arxiu s’ha ingressat documentació, sobretot de caire històric, d’una vintena d’empreses i una quarantena d’entitats, segons explica RàdioSeu.

-Quílez va comentar en relació amb les associacions sense ànim de lucre que «algunes tenen una vida efímera i que, encara que continuïn, hi ha un problema amb les seus, que sovint estan en cases de particulars i van canviant».

-Les campanyes de digitalització de documents que s’han realitzat en els últims anys a l’arxiu, han contribuït al fet que un 75% del fons fotogràfic i audiovisual que es conserva en paper també estigui disponible en format digital.

-En el cas de la documentació textual, el percentatge és d’un 10%, ja que es tracta d’un volum més extens i, per tant, abans, de dur a terme aquest procés, se’n fa una selecció que té en compte la seva rellevància.