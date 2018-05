La natura com a teràpia a la Festa de les Trementinaires

La vall de la Vansa i Tuixent celebrarà aquest cap de setmana la 19a Festa i Fira de les Trementinaires. L’edició d’enguany consolida l’aposta per reivindicar les teràpies naturals i els remeis tradicionals, tot aprofitant l’actual interès creixent per aquesta opció de salut i benestar. El programa presenta una oferta d’activitats àmplia i variada. Dissabte predominaran les activitats culturals i els tallers, mentre que diumenge és quan es podrà visitar la fira, amb una quarantena de parades que oferiran tota mena de productes vinculats tant a les herbes remeieres com a d’altres propostes de benestar per mitjans naturals.

Botànica i flora

La jornada de dissabte, dia 26, començarà a les 10 del matí amb dos itineraris botànics. A la mateixa hora, a Cal Casal d’Ossera es farà un taller de melmelades i al migdia es faran dues visites guiades pel Museu de les Trementinaires. De cara a la tarda, a l’Espai La Vansa de Sorribes, el president del web Flora Catalana, Francesc Caralt Rafecas, i la vocal de la revista Etnobotànica, Olívia Casas, oferiran una xerrada sobre aquests dos mitjans especialitzats. Tot seguit, al mateix local, es presentarà el llibre Oli de perdigons, de Roser Guix, i es lliurarà el Premi Trementinaire d’Honor 2018. Paral·lelament, al Centre d’Interpretació del Parc Cadí-Moixeró a Tuixent, Núria Gavaldà oferirà un taller d’essències florals aplicades a la cosmètica. També hi haurà un taller de danses tradicionals amb Pep Lizandra a la plaça de Daniel Camps, a Sorribes. Al vespre hi haurà la Dansa del Foc a la plaça Major de Tuixent, amb la cremada de plantes aromàtiques a la foguera i rom cremat i coca per a tothom. La nit es completarà amb el ball-concert a càrrec de l’Orquestrina Trama, informa RàdioSeu.

Fira i cloenda

Diumenge l’activitat es concentrarà a Tuixent, on hi haurà instal·lada la fira a la plaça de la Serra del Cadí, des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre. A banda, hi haurà diverses activitats, com una visita guiada al Centre d’Interpretació de Flora i un taller sobre l’ortiga com a planta i aliment. Pepita Clop i Carolina Botella faran un contacontedel llibre Les cabretes del Serrat Gros. El grup Torb oferirà el Ball de Llancers. Al Centre Cívic, es presentarà la nova Guia del Museu de les Trementinaires i el llibre Els castells de la vall de la Vansa, d’Enric Bech. També hi haurà dos itineraris de natura per gaudir del bosc. A la tarda, Núria Coll oferirà un taller d’espelmes amb cera d’abella i es farà un concurs d’identificació de plantes amb l’olor. Després, concert, xocolatada i final de festa.