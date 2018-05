La cap de la CASS acusada de robar pateix ludopatia

La cap de la CASS acusada de quedar-se amb diners que els afiliats pagaven per sancions i regularitzacions pateix de ludopatia, igual que la seva companya sentimental. Les dues eren visitants fidels de les sales de bingo on hi jugaven quantitats importants, segons ha pogut saber aquest rotatiu de fonts properes a la investigació.

La treballadora de la CASS, E. R., amb més de 25 anys d’antiguitat a l’empresa, va ser detinguda dimecres passat després que la CASS sospités que havia desviat diners públics per al seu propi gaudi. La dona va ingressar la matinada de divendres a dissabte a la presó preventivament, per ordre de la batlle que va prendre declaració tant a ella com a la seva parella fins a altes hores de la nit de divendres. La companya sentimental de la treballadora de la CASS va quedar en llibertat, tot i que no se sap si amb càrrecs.

En els cercles d’amistat de la parella es coneixia el problema d’addicció al joc ja que acostumaven a jugar quantitats de diners elevades fins a altes hores de la matinada.

Aquesta malaltia podria explicar la presumpta apropiació d’almenys 20.000 euros en metàl·lic, una xifra que és difícil de concretar fins que no s’investigui amb més detall, ja que la dona esborrava les traces de les sancions a ciutadans que li haurien permès conformar el botí.