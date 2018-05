El TS manté els dos anys i mig de presó condicional per a Vila

El Tribunal Superior va confirmar ahir la pena de dos anys i mig de presó condicional qualificada per a l’excònsol menor d’Andorra la Vella, Josep Vila, acusat de dos delictes d’exhibicionisme davant de menors. Tot i així, la pena està subjecta a què Vila no entri en contacte amb les víctimes durant els propers quatre anys.

L’acusat d’exhibicionisme no pot entrar en contacte amb les víctimes durant els propers quatre anys

Malgrat aquesta condemna, que també inclou el pagament d’una multa de 2.000 euros, el tribunal de segona instància va estimar parcialment el recurs d’apel·lació que havia interposat l’advocat de la defensa i va modificar la sentència que Corts havia dictat el passat 25 de gener tot retirant la prohibició d’accedir a espais públics on hi hagin menors de 18 anys, com les escoles o els parcs.

Reconstrucció

Els fets jutjats es corresponen a dos episodis diferents que es van produir el setembre del 2013 a Encamp i el juny del 2010 a Andorra la Vella, quan Vila ocupava el càrrec de cònsol menor de la capital. Tot i que l’acusat sempre va negar els fets denunciats, va arribar a rebre dues denúncies de quatre menors que asseguraven haver-lo vist mostrant els seus genitals i masturbant-se davant seu.

En el judici a Corts, només va comparèixer una de les menors com a actor civil, però la Fiscalia va considerar les seves declaracions totalment vàlides, mentre que el lletrat defensor va intentar desacreditar-les al·legant que la noia patia un trastorn d’estrès postraumàtic crònic. A més, l’advocat de Vila sempre va sostenir que «primer va venir la culpabilitat i després es va muntar tota la instrucció al seu voltant».