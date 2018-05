El serbi acusat de robatori serà extradit del Principat

El serbi acusat de participar en el robatori de la joieria Art d’Or d’Andorra la Vella el novembre del 2014 finalment serà extradit al seu país. Així va anunciar-ho ahir el Tribunal Superior després de desestimar el recurs d’apel·lació que l’advocat de la defensa havia interposat al tribunal de segona instància amb l’objectiu d’aturar-la.

Segons va explicar el mateix acusat durant el judici a Corts, el retorn al seu país natal posava en perill la seva vida, ja que l’havien intentat matar en tres ocasions per una disputa entre dos grups i havien assassinat dos dels seus amics. Allà, el serbi està condemnat a tres anys de presó per venda de marihuana. Per tant, quan hi retorni ingressarà a presó malgrat el risc que pugui córrer-hi. El lletrat de la defensa va explicar que al país balcànic són habituals les tortures a les cel·les i va presentar diversos informes al tribunal de segona instància per intentar paralitzar l’extradició.

L’expulsió es durà a terme un cop el serbi acabi de complir els quatre anys i mig de presó ferma a la Comella, on va ingressar el mateix novembre del 2014 en què va perpetuar el robatori a mà armada amb quatre atracadors més. A banda de l’extradició, com havia dictat l’aute que Corts va emetre el passat 14 de febrer, l’acusat també haurà de fer front a una multa de 100.000 euros en concepte del valor de les joies que va robar.