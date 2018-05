Gelabert culpa la burocràcia de la manca de personal

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, va aclarir ahir que si algun museu ha estat tancat o sense el servei de visites guiades ha estat per un tema puntual: perquè han coincidit dues baixes laborals i les vacances d’alguns guies, a més d’un breu endarreriment en la convocatòria dels edictes per contractar els guies eventuals d’estiu. Gelabert va explicar que la plantilla fixa de guies està formada per onze persones, una xifra «justa», i aquest any Funció Pública ha exigit que els eventuals d’estiu s’han de contractar via edicte, en lloc de directament, com s’havia fet fins ara.



Amb tot, Gelabert va puntualitzar que l’endarreriment és d’un parell de setmanes, ja que està previst que l’horari d’estiu als museus, esglésies i monuments comenci el primer de juny. La manca de personal ha afectat la Casa Rull, que ha estat tancada unes setmanes; les visites guiades al Santuari de Meritxell i l’obertura del Centre d’interpretació de l’Andorra Romànica, informa l’ANA.

Balanç dels museus nacionals

El Govern va fer pública ahir la participació en les activitats organitzades pels museus nacionals en motiu del Dia Internacional dels Museus, que van atraure 1.118 visitants durant el passat cap de setmana. L’atracció més demandada va ser la Casa de la Vall, amb un total de 313 persones en tres dies, mentre que l’activitat més exitosa va ser el guateque organitzat el divendres passat a la Sala d’Exposicions La família Rossell, una mirada interior, amb 131 assistents.