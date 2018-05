El MoraBanc busca l’EuroCup i evitar el Madrid

El MoraBanc Andorra rebrà demà el València Bàsket a les 20.30 al Poliesportiu d’Andorra i el seu objectiu és molt ambiciós: classificar-se per l’EuroCup, evitar el totpoderós Madrid i obtenir la millor classificació a la fase regular de la Lliga Endesa. Aquest serà el darrer partit d’aquesta fase i l’equip està molt emocionat.

«És una gran oportunitat per nosaltres jugar contra un equip d’Eurolliga», afirmava ahir Jaka Blazic. «Estem preparats per competir a aquest al nivell, tot i que sabem que serà difícil i dur», comentava. En aquest sentit, «espero que l’Andorra es classifiqui per l’Eurocup i lluitaré perquè així sigui», a més, creu que «el rival a evitar als play-off és el millor equip d’Europa, el Reial Madrid, tot i que els altres equips també són molt durs i no hi ha gran diferència, tot això suposa una gran diferència», manifestava. No obstant això, li faria il·lusió jugar contra el Baskònia: «Seria maco perquè vaig passar dos anys molt bonics allà i si passa estaré content».

De cara al partit demà, va voler destacar que «no sabem el rostre que portaran», però «tenen grans jugadors com Dubljevic, Abalde o San Emeterio i grans talents en totes les posicions». «És un partit molt important», remarcava. «Tothom vol jugar contra equips així i jo personalment estic molt emocionat i concentrat», informava. «Ells seran quarts, passi el que passi, segur que jugaran relaxats i sense pressió, però segur que jugaran dur, però nosaltres ens juguem molt», recordava.

Referent al partit de Màlaga, va reconèixer que la remuntada va ser culpa dels del Principat perquè «ens vam aturar en atac i en defensa i vam permetre punts fàcils», però «hem oblidat i hem d’estar concentrats». «Cada partit és diferent i en el cas de Màlaga va ser Albicy qui va solucionar jugades molt difícils, però en altres partits aquesta funció la podria assumir un altre jugador», assenyalava. Així mateix, també va explicar que «no tenen cap pensament excessivament important» referent als fets de després del partit i que «no he llegit res del que ha dit la premsa». Així mateix, creu que «la gent està o molt contenta o molt decebuda» en aquestes situacions i que «són coses que passen al món de l’esport».