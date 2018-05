La Federació tanca l’any amb un superàvit de 344.000 euros

La Federació Andorrana de Futbol va celebrar ahir la seva assemblea general per la qual es van aprovar els 6.014.000 euros de pressupost que es destinarà en bona part a la construcció del camp de futbol de la Massana. El camp estarà operatiu a finals de 2019 perquè s’estan complint els terminis. El pressupost per 2019 serà de 4.765.000 euros. Així mateix, es va decidir ahir la creació d’un portal federat per agilitzar els tràmits amb la federació i es va decidir que es remodelaria el Pavelló de l’Aldosa, la pista i els vestidors, però encara no es coneixen els detalls.

En aquest sentit, el president de la FAF, Victor Santos, va explicar que a més «s’expliquen les actuacions que hem fet durant tot l’any a l’assemblea» i va comentar que «el pressupost en comparació amb l’any passat puja una miqueta, pel tema del camp de La Massana i perquè les subvencions són més fortes perquè la UEFA cada dia ajuda més a les federacions petites». També es van donar a conèixer les dates: la Supercopa se celebrarà el 2 de setembre i el 2 de juliol es farà el sorteig de primera mentre que el de segona i el futbol sala serà el 20 d’agost.