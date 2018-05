Un referent en la lluita contra la leucèmia serà al congrés d'anatomia patològica

Andorra acollirà els dies 1 i 2 de juny el 13è Congrés de la Societat Catalana d’Anatonomia Patològica, amb la presència de prestigiosos professionals de la medicina catalana. Entre aquests professionals cal destacar el doctor Elías Campo, que hi intervindrà el dissabte 2 al seminari que debatrà sobre l’evolució del diagnòstic entre els segles XX i el XXI. Precisament aquesta setmana s’ha fet públic que l’equip d’investigació epigenètica de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), associat al Clínic i que dirigeix Campo, ha elaborat un mapa detallat del que passa al genoma de les persones que tenen leucèmia limfàtica crònica, la més freqüent d’aquest tipus de càncers.



L’estudi, que ha estat publicat a la revista Nature Medicine, suposa una nova aproximació a la investigació molecular del càncer, i obre la porta a nous tractaments contra la leucèmia limfàtica. D’aquesta manera, permet “comprendre les bases moleculars” de la leucèmia i que això faciliti un “millor diagnòstic i noves dianes terapèutiques”, tal com explica el coordinador de la investigació, Iñaki Martín-Subero.



Precisament, en declaracions a les quals s’han fet ressò diferents mitjans de l’estat espanyol, Campo destacava que es tracta d’un “estudi sense precedents” pel que fa a la investigació genòmica del càncer, destacant la importància d’integrar diferents capes d’informació molecular per comprendre “millor la malaltia”. En aquest estudi han pres part 51 investigadors de 23 centres d’un total de sis països.