Totes les activitats del Tamis seran en un únic espai

El departament de Promoció Econòmica i Vivand del comú escaldenc està enllestint la segona mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut (Tamis), que se celebrarà el cap de setmana del 2 i 3 de juny a la zona del Prat del Roure. La principal novetat de l'edició d'enguany és que totes les activitats s'aglutinaran en un únic espai de 15.000 metres quadrats. El comú hi invertirà un pressupost de 30.000 euros, incloent una subvenció de 7.000 euros d'Andorra Turisme. Per la consellera de Promoció Econòmica i Vivand, Sandra Tomàs, l'objectiu és millorar el resultat de la primera edició, que va ser una prèvia. La mostra es dirigeix al públic nacional, amb la voluntat de donar a conèixer l'oferta de natura del país i ser un aparador per als professionals del món de la salut, els esports o l'alimentació saludable. Hi haurà representació dels set comuns i moltes més activitats que l'any passat, amb especial presència dels parcs naturals. A més, es farà un concurs d'Instagram, on s'escollirà la fotografia del Tamis que tingui més 'm'agrades'.