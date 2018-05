El Tomb lauredià es proposa arribar als 240 inscrits

La caminada popular, Tomb Lauredià, torna un any més a la parròquia amb l'objectiu de reunir a tots els membres de la família i amics per recórrer els camins de Sant Julià de Lòria, per convertir la jornada en una festa i fugir del caire competitiu. La quarta edició se celebrarà el proper dissabte 9 de juny i com cada any proposa tres recorreguts diferents. El circuit curt és de 4 quilòmetres i un desnivell de 250 metres, el mitjà és de 8 quilòmetres i un desnivell de 300 metres, i el llarg de 16 quilòmetres i 850 metres de desnivell. Com ja és habitual al final del recorregut es farà una arrossada popular al Centre cultural i de congressos lauredià.



L'any passat es va assolir la xifra de 243 inscrits, el nombre rècord des que es va començar a organitzar la caminada. Un creixement exponencial respecte al 2016, quan es van apuntar 140 persones. “Volem, com a mínim, igualar la xifra assolida l'any passat”, ha destacat el conseller d'Esports, Pere Pràxedes, durant la roda de premsa. “Hi ha l'interès i preocupació per mantenir els camins de la parròquia i per això fem les intervencions que calen per trobar l'indret de forma adequada i el potenciem amb el Tomb Lauredià”, ha destacat el cap d'Esports, Ramon Ibarz. Pràxedes ha anat una mica més enllà i ha apuntat que el comú està estudiant la possibilitat d'habilitar i obrir nous camins per a BTT o per caminar.



Les inscripcions ja estan obertes i es podran fer fins al 7 de juny. El preu a partir de 15 anys és de 9 euros i per als infants de 5 a 14 és de 7 euros. També, com en anys anteriors, aquesta quarta edició impulsa un concurs d'Instagram perquè tots els participants facin fotos al llarg del recorregut i al final un jurat triï les tres més originals.