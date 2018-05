L'IEA reuneix 450 persones en les activitats centrades en l'Índia

L’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) ha mobilitzat 450 persones en la segona edició del cicle cultural Geografies, que ha tingut lloc del 7 al 20 de maig a l’Era d’Ordino, en col·laboració amb el comú d’Ordino. El programa dedicat a l’Índia ha estat format per disset activitats gratuïtes i una exposició de fotografia de Roland i Sabrina Michaud, que ha vertebrat el cicle. Conferències i col·loquis, projeccions, dansa, cinema i degustacions, han servit per acostar el públic a un país caracteritzat pels contrastos i la seva multiculturalitat, segons la definició del coordinador de continguts Albert Padrol.



L’espiritualitat i la filosofia han tingut un paper destacat en el programa amb convidats de primer ordre com Agustí Pàniker, Alexis Racionero i Òscar Pujol. L’exotisme i els colors de l’Índia han quedat representats amb l’organització d’un taller d’espècies i una exhibició de dansa clàssica 'kathak', dissabte passat, a càrrec de la companyia de ballarines de l’escola de Shreyashee Nag, que va ser l’acte amb més poder de convocatòria amb 48 assistents. La conferència de Pàniker, 'La fascinació d’Orient', va reunir 44 persones i la inauguració amb el politòleg andorrà Pere Vilanova i la xerrada ‘L’Índia i el seu context’, va ser el segon acte més concorregut amb 45 persones.



El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, juntament amb la cònsol menor, Gemma Riba, van ser les autoritats encarregades d’obrir l’acte. El director de l’IEA, Jordi Guillamet, ha confirmat la continuïtat del cicle que es va presentar l’any passat amb el Japó com a protagonista. "Hem superat les expectatives malgrat sabíem la fascinació que pot generar un país com l’Índia", ha explicat Guillamet. El que sí ha confirmat és que l’Era d’Ordino esdevindrà la seu de les futures edicions.