L'ONCA i la GIOrquestra estrenen a França 'L'andorrà'

L’ONCA i la GIOrquestra presentaran a França, en el marc del 19è festival 'Tautavel en musique', la coproducció interpretada el 13 de març amb motiu dels 25 anys de la fundació de l'orquestra i dels 25 anys de la Constitució. Serà dissabte, 26 de maig, a les 20.45 hores, al Palau de Congressos d’aquesta població del sud de França. L’actuació suposarà l’estrena francesa del concert 'L’andorrà', de Salvador Brotons, escrit per encàrrec de la Fundació ONCA i el Consell General, i dedicat als germans Gerard i Lluís Claret, que seran els solistes sota la direcció del mateix compositor.

Un total de 43 músics de les dues orquestres seran els encarregats d’interpretar les dos obres escollides per a l’ocasió. El concert començarà amb el ja esmentat 'Doble concert per a violí, violoncel i orquestra, op. 144', 'L’andorrà', de Brotons, una composició en quatre moviments en la qual les melodies de procedència andorrana, com 'Les ninetes d’Ordino'; 'La marxa del Consell', de mossèn Enric Marfany; o el 'Ball de la Marratxa' de Sant Julià de Lòria, són les protagonistes. Seguidament, s’interpretarà una de les pàgines més importants de la història de la música occidental, la 'Simfonia núm. 3 en mi bemoll major, op. 55', 'Heroica', de Ludwig van Beethoven.