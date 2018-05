La visita al metge generalista costarà 39 cèntims més

Justament pel que fa a l’ús de la història clínica compartida, Alvarez Marfany va indicar que s’està fent una prova pilot que té «molt bona acollida», però no ha donat dates de la implementació. Alhora, va reiterar que els pacients que segueixin el circuit del metge referent hauran de pagar, només, la part que els correspon des d’un inici.

D’altra banda, el titular de Salut va recordar que amb la implantació de la reforma sanitària hi haurà un seguit de requeriments que els metges hauran de complir, a més de noves metodologies de treball que els comportaran un increment de feina, de manera que també s’ha buscat una manera de compensar-los.

Alvarez Marfany va recordar que l’últim increment de tarifes s’havia produït el 2011 i que en canvi, el 2012, a causa de la crisi econòmica, com a mesura extraordinària s’havien abaixat els preus. Cinca va deixar clar que el canvi respon «a una lògica de normalització de preus» per poder retornar a la situació «d’abans de la crisi». «Amb la crisi es va demanar un esforç a tothom i ara que la situació econòmica millora es vol revertir la situació», va afirmar el ministre portaveu.

Els pacients que necessitin visites mèdiques, sigui amb metges generalistes, especialistes o psiquiatres, pagaran a partir d’ara entre 39 i 47 cèntims més. El consell de ministres va aprovar ahir un decret de modificació i actualització de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics de la CASS. L’increment de tarifes respon a la voluntat de retornar als preus vigents abans de la crisi i alhora, per fer front a l’increment de costos que comportarà la implementació de la reforma sanitària.

Per Meritxell Prat

