Investigades dues interventores del Govern per les irregularitats al SAAS

Cal recordar que la Batlle instrueix una causa per les irregularitats detectades al SAAS després el Govern posés en coneixement de la fiscalia un dossier on apuntava diverses irregularitats administratives i que el PS acabés presentant una querella contra persona desconeguda denunciant, també, males pràctiques a la parapública. En aquest cas, la formació política va presentar totes les anomalies detectades pel Tribunal de Comptes en informes de fa dos anys, quan ja van denunciar que es donava, gairebé, «una trama de corrupció».

Jordi Cinca va recordar que quan una persona és convocada en el marc d’una investigació o de la instrucció d’una causa com a testimoni «ni té accés a tots els documents ni pot tenir assessorament legal quan fa la declaració». En aquest sentit considera que el canvi en l’estatus de les dues interventores permetrà que tinguin «els seus drets ben blindats», ja que tindran accés a tot el que s’ha dit abans que elles declarin i també podran tenir assessorament legal.

Davant d’aquesta situació, el ministre portaveu no va amagar la «preocupació pel fet que es pugui posar en dubte el treball d’interventors de l’Estat que entenem que han exercit correctament la seva feina». Amb tot, va remarcar que volen ser «prudents i molt respectuosos» amb el procés judicial que està en marxa «fent costat a les dues interventores».

Dues interventores del Govern han estat citades com a investigades en el marc de la causa de les irregularitats detectades al SAAS. Ho van confirmar ahir el ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, i el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. La implicació s’ha produït, segons va detallar Cinca, després de les declaracions dutes a terme per una de les persones imputades en el cas, de les quals «se’n podria despendre certa responsabilitat cap a la intervenció. Això va fer, doncs, que canviés la situació inicial de les interventores, passant de testimonis a «investigades», va aclarir Cinca, que va afegir que des del seu punt de vista, des del moment que es produeix la declaració d’una de les parts, amb una «insinuació que s’haurà de demostrar», la batlle «fa el correcte, canviar el motiu pel qual es convoquen perquè en defensa dels seus drets puguin tenir l’assessorament legal necessari i alhora tinguin accés a tota la documentació de la causa».

Per Meritxell Prat

