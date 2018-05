Besolí compleix un any empresonat a Espanya

L’exconseller de Finances de Sant Julià, Joan Besolí, fa un any que està detingut i en presó preventiva a Espanya. Concretament, va entrar al centre penitenciari el 25 d’abril de l’any passat. Dos dies abans, se’l va detenir. El polític i empresari andorrà està acusat d’un delicte de blanqueig de capital vinculat amb la venda de drets audiovisuals d’una vintena de partits amistosos de la selecció brasilera.

Després de 10 peticions denegades per sortir d’entre els barrots, els arguments de la defensa de Besolí continuen sense donar resultats. L’acusat s’ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia espanyola i a renunciar a la nacionalitat andorrana, però la jutgessa instructora, Carmen Lamela, considera que hi ha un alt risc de fuga a un país on no pugui ser extradit.



L’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, també fa un any que és en presó preventiva com a soci de la suposada trama. Ahir, l’Audiència Nacional va tornar-li a rebutjar un altre recurs que sol·licitava la llibertat provisional. L’aute va denegar la petició argumentant que el risc de fuga és «altament probable». Segons la jutgessa, Besolí, Rosell i l’expresident de la Confederació de Futbol Brasilera (CFB), Ricardo Teixeira, formaven una xarxa dedicada a blanquejar diners procedents de comissions il·lícites derivades de la venda dels drets de la selecció brasilera de futbol a un mercantil àrab amb seu a les illes Caiman. Tot, a través d’un entramat de societats i comptes ubicats, sobretot, a Andorra. L’acusació es basa en els indicis d’entre el 2007 i 2011 de rentar prop de 15 milions.



Lamela assegura que formar part d’una organització criminal pot ser castigat amb fins a cinc anys de presó, una pena que pot arribar als vuit en el cas de les persones que promouen o dirigeixen l’organització. En el cas de blanqueig de diners, la pena pot anar fins als 6 anys de presó, i 9 per als administradors.