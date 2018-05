Els trams cronometrats són la novetat de la Transpyr

La Transpyr Coast to Coast, que se celebrarà del 10 al 16 de juny, ha revelat que hi haurà un o dos trams cronometrats a cada etapa. Són sectors parcials que formen el nucli competitiu de la cursa, que uneix la Mediterrània amb el mar Cantàbric en set dies. L’11 de juny, a la segona etapa, els ciclistes tindran la meta a la Seu d’Urgell, des d’on sortirà també la tercera etapa en direcció al Pont de Suert.



Es tracta de trams d’entre 20 i 30 quilòmetres durant els quals s’agafarà el temps als participants, que veuran en una classificació general la seva actuació en cada etapa i també l’acumulat total. Per oferir varietat i nous al·licients als ciclistes, l’organització ha programat uns trams cronometrats molt variats, d’uns 600 metres de desnivell positiu de mitjana i que combinen exigents pujades amb tècnics i ràpids descensos. També varia la localització del tram, que en algunes etapes arribarà a l’inici de la marxa i en d’altres en la fase intermèdia o bé a prop de la meta final.



Els trams cronometrats són, segons l’organització, «una proposta més per entendre aquesta prestigiosa prova, que proposa una sola missió i moltes maneres d’aconseguir-la». Amb etapes diàries de més de 100 quilòmetres, «la combinació de sectors d’enllaç amb altres de cronometrats permet gaudir del paisatge canviant dels Pirineus i de la companyia dels participants, sense perdre l’emoció i la intensitat dels que vulguin posar-se a prova als trams competitius», informa Ràdio Seu. Aquesta fórmula respon a la inquietud de molts participants, especialment els vinguts de lluny, que lamentaven que la intensitat i concentració amb què afrontaven les etapes no els permetia gaudir de l’extraordinari paisatge que els acull ni de l’ambient internacional que fa única aquesta cursa per etapes. Assajada ja l’any passat, aquesta innovadora proposta ha rebut l’aval de ciclistes de tot el món.



A més a més, Transpyr Coast to Coast ha tornat a ser escollida enguany una de les deu millors proves per etapes en MTB del món, segons una llista que elabora la prestigiosa revista National Geographic.