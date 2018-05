Segona cita del Mundial per a Llovera a Silverstone

Segona prova del calendari del Campionat del Món de Rallycross2. Albert Llovera hi serà present, en la prova que es disputa a la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. El pilot andorrà tindrà l’objectiu de seguir desenvolupant la mecànica del seu vehicle.

El traçat anglès compta amb un recorregut de 0,972 quilòmetres, dels quals el 40% són sobre asfalt i la resta sobre terra. Demà arrenca una prova que es presenta exigent. «És evident que no serà fàcil. Estem competint en un Campionat del Món i això comporta una dificultat afegida. Estem animats i amb ganes de conèixer el traçat, en teoria és nou per a tots, i adquirir el màxim d’informació de cara a propers compromisos», assenyala Llovera. Respecte a l’anterior cita, el marge de preparació és molt ajustat per a qualsevol modificació de la mecànica: «No hem tingut temps de fer modificacions significatives. S’ha fet una revisió a fons de la mecànica, habitual després de cada carrera, i ens hem centrat a practicar el procediment de sortida per intentar ser més efectius en aquest punt».