El PS qüestiona els estudis ambientals del vial de Sant Julià

El conseller general del PS, Pere López, ha presentat una demanda d’informació per sol·licitar l’accés a tot el dossier sobre el projecte de la represa de les obres per completar el vial de Sant Julià. López considera que no s’ha tingut en compte l’efecte que les actuacions i la futura infraestructura pot comportar per a l’entorn natural de la zona afectada i per això demana que s’inclogui de forma especial tots els estudis que facin referència a l’impacte ambiental de la continuació de la desviació laurediana.



En l’escrit tramitat a Sindicatura, el conseller general demana tant «l’estudi d’impacte ambiental del projecte relatiu a la remodelació de la CG1 a la zona de l’avinguda Francesc Cairat. Nou pont a l’alçada del C/. Isidre Valls» com «tots els altres informes i estudis realitzats sobre el referit projecte».



López va explicar que al seu parer, «no hi ha hagut la informació necessària ni l’exposició de la mateixa així com tampoc la preparació de la documentació d’impacte ambiental en les obres a aquesta zona». A més, va voler posar en relleu que no es tracta de l’únic projecte d’infraestructures que, en la seva opinió, s’ha tirat endavant sense analitzar de forma «prou curosa» quins seran els seus efectes sobre el medi natural més proper als treballs de construcció. Per això, va avançar que «en els propers mesos demanarem varis projectes d’impacte mediambiental més». En aquest sentit, López va destacar que «ja hem vist vàries actuacions com l’estació d’autobusos o la plataforma de Soldeu que han estat especialment poc respectuoses amb els rius i altres punts de la natura».



Des del PS van voler expressar que, la seva formació té una «necessària preocupació mediambiental».

Altres dubtes

López no és l’únic que mostra els seus dubtes. Respecte a la circulació de vehicles per la zona, el conseller general d’UL, Josep Majoral, va dir el 27 d’abril, en declaracions a EL PERIÒDIC, que «faltarà veure si es resol la problemàtica del trànsit», ja que «el 75% dels turistes que arriben al país passen per aquesta carretera i el projecte que es va comprometre a fer en dues eleccions el cap de Govern, Toni Martí, no és aquest», va assegurar. Aleshores, Majoral també va demanar els informes perquè «vull conèixer al detall tot el projecte» i volia aclariments sobre els possibles passos de vianants o si s’ha pensat fer passos elevats o soterrats.