Quatre persones en estat greu per menjar una planta tòxica

Una família va ingressar ahir, intoxicada i en estat greu, a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per haver menjat un tros d’una planta verinosa. Es tracta de la tora blava, una espècie que també es coneguda amb el nom d’escanyallops, matallops blau o acònit blau. Segons fonts properes al centre hospitalari, com a mínim dos dels afectats van haver de ser traslladats a la Unitat de Cures Intensives (UCI).



Els intoxicats són un matrimoni de mitjana edat, la filla i la seva parella. Segons les mateixes fonts consultades, el pare va patir fins a cinc aturades cardíaques i és el que presentava les pitjors condicions de salut. El cap de guàrdia de l’hospital va evitar donar detalls dels pacients i de les causes de la intoxicació. De fet, va admetre ahir al vespre a aquest rotatiu que encara es desconeixia el nom de la planta que havia provocat l’enverinament.



El cap de guàrdia sí que va confirmar que els símptomes de la intoxicació eren «problemes cardíacs». També va qualificar l’estat de la família com a «molt greu», però es va negar a concretar quantes persones estaven sent ateses per haver consumit l’herba. Els pacients, residents, haurien acudit al centre cap a les 17.00h, explicant que es trobaven malament després de consumir una planta que havien confós per l’api salvatge.



La tora blava es considera la planta més tòxica d’Europa i no se n’ha trobat cap antídot que eviti els seus efectes, que també inclouen vòmits i cremades a la boca. Algunes teories afirmen que els pobles bàrbars la utilitzaven per enverinar les fletxes. El nom de matallops ve d’una llegenda que explica que els llops mengen certes arrels durant l’hivern i, de vegades, s’equivoquen, consumeixen l’acònit, i moren.



La tora blava es troba als Pirineus, a la vora dels cursos d’aigua i als boscos. Habita en altituds d’entre 1.500 i 2.500 metres i apareix en rams enmig dels prats on passa el bestiar.