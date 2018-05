Lliure de càrrecs l’home que va abusar d’una discapacitada

El Tribunal Superior ahir va absoldre l’acusat d’abusar sexualment d’una dona amb discapacitat l’any 2010. Tot i que el Tribunal de Corts va dictar sentència el passat 25 de gener condemnant-lo a quatre anys de presó, dos dels quals ferms, la defensa va presentar un recurs d’apel·lació al tribunal de segona instància perquè considerava que no hi havia delicte d’abús sexual amb accés carnal per via vaginal sense consentiment i amb l’agreujant d’abús per incapacitat.

Dubtes en la relació

Els fets es remunten al novembre del 2010, quan la dona va convidar l’home a dormir a casa seva després que ell li demanés, ja que havien sortit de festa i el processat estava massa borratxo per conduir. Va ser aleshores quan l’acusat, estirat al llit de la víctima, n’hauria abusat sexualment, tot i que ell sempre va declarar que no recordava els fets i tampoc va arribar a entrar mai a la presó.

La defensa sí que va reconèixer que hi havia hagut una relació sexual, però va sostenir que «havia estat consentida i que si la dona no havia volgut mantenir-la no ho havia manifestat obertament». Mentre que la fiscalia va insistir que «ningú havia qüestionat la versió de la víctima» i va argumentar que l’acusat hauria d’estar al cas de la seva discapacitat perquè feia dies que es coneixien. Tot i així, el Superior va acabar donant la raó a la defensa i va estimar el recurs interposat i revocar la sentència de Corts, de manera que l’acusat va quedar lliure de tots els càrrecs, també del pagament de la responsabilitat civil.