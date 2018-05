Absolt del delicte d’exhibir pornografia a la seva filla

L’home acusat d’exhibir material pornogràfic a la seva filla menor d’edat ahir va ser absolt d’aquest delicte. Tot i així, el Tribunal de Corts va condemnar-lo a quatre mesos de presó condicional, amb un termini d’un any de suspensió de la pena, pels delictes d’injúries i calúmnies greus i continuades contra la seva exdona i també mare de la filla.

Els fets es remunten als anys 2013 i 2014, quan la parella es trobava en ple procés de separació per la via judicial i el règim de custòdia havia determinat que el pare només podia veure la filla un parell de cops a la setmana i els caps de setmana alterns. En una d’aquestes visites, el processat hauria mostrat a la seva filla de 9 anys una fotografia on apareixia la mare completament nua i estirada damunt del llit i on es podien veure els seus genitals «en primer pla i de forma crua», així com un vídeo en què sortia també despullada i vomitant en un lavabo.

Els fets jutjats es remunten al moment en què el processat i la seva exparella s’estaven separant

La filla no es creia que es tractés de la seva mare, però va quedar «pertorbada emocionalment» per aquelles imatges i va requerir d’una visita urgent de la seva psicòloga judicial. Segons la versió de l’acusat, però, seria la seva filla qui hauria trobat la foto i el vídeo tot trastejant l’ordinador. El processat va negar que es tractés de material pornogràfic i va sostenir en tot moment que havia realitzat aquella fotografia i vídeo per tal de poder demostrar l’actitud de la mare i no perdre la custòdia.

Reiteració dels insults

L’acusació va sostenir que el processat s’havia reiterat en el delicte d’injúries i amenaces contra la seva parella basant-se en un correu que constava en les autes i en el testimoni de dues amigues de la dona. Segons les seves declaracions, l’acusat hauria proferit insults contra la parella i davant de la seva filla, utilitzant termes com «puta», «bruixa», «borratxa» o «drogoaddicta». I, de fet, l’acusat va reconèixer que havia arribat a insultar-la, tot i que només en situacions extremes.