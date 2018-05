16 mesos de presó condicional per a l’autor de diversos furts als Serradells

El Tribunal de Corts va condemnar ahir a un any i quatre mesos de presó condicional un jove de 24 anys acusat de ser l’autor de l’onada de robatoris que va registrar-se al llarg del 2014 al centre esportiu dels Serradells, a Andorra la Vella. Tal com havia demanat la fiscalia, va imposar-li la pena de quatre mesos per un delicte de furt en grau de temptativa que va cometre quan encara tenia 20 anys –tot beneficiant-se d’una reducció per ser menor de 21– i la d’un any per un altre delicte de furt que va perpetrar posteriorment, quan ja havia complert els 21.

En aquells robatoris, va sostreure diversos dispositius tecnològics i diners en efectiu, a més de rebentar una quarantena de taquilles del centre esportiu. Per això, el tribunal va exigir-li una indemnització superior als 1.200 euros per al comú de la capital i una altra de 120 euros per a l’usuari del gimnàs a qui va robar els objectes. També va condemnar-lo a pagar una multa de 300 euros per una contravenció penal de possessió i consum de marihuana.