Bartumeu no descarta tornar a ser candidat a cap de Govern

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, ha que no descarta tornar a ser candidat a cap de Govern: «Avui ja no li dic que estic convençut de que no seré candidat, perquè no li puc dir», va respondre Bartumeu al programa Ara i aquí de Ràdio Nacional. Segons va explicar Bartumeu, en les darreres setmanes «m’estic trobant amb moltes persones que em demanen que torni, que sigui candidat i això fa dos anys no passava perquè jo sempre he parlat amb la ciutadania, amb empresaris i amb treballadors, funcionaris i empleats del sector privat». El president d’SDP va confessar durant la mateixa entrevista a Ràdio Nacional que ara «el maldecap» era seu i que hauria de valorar la situació, ja que, segons va donar a entendre, els seus companys de formació estarien d’acord amb aquesta opció. «Però jo tinc, a part d’altres perspectives de vida, unes responsabilitats que em fan pensar que no sempre pots defensar millor les idees al cap d’una llista», va matisar el socialdemòcrata.

Jaume Bartumeu: «A mesos de la convocatòria d’eleccions no hi ha alternativa al Govern de DA i em sap greu»



Bartumeu, va recordar, a més, que qualsevol decisió es consensuarà «amb les meves companyes i companys per veure com podem articular la millor de les candidatures possibles d’una proposta des del centreesquerra per defensar que a Andorra s’ha d’acabar amb la fractura social i hi ha d’haver un progrés compartit», va dir a l’Ara i aquí.

Reaccions

El ministre Portaveu, Jordi Cinca va assegurar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres «Respectaré les eleccions del senyor Bartumeu totalment, si la seva opció és presentar-se a candidat, em sembla fantàstic [...] i no hi tinc res a dir. És legítim que qualsevol ciutadà que cregui que pot aportar al país i que té propostes a fer, ho faci».

Exclusió del pacte

Respecte del pacte a tres entre SDP, PS i Liberals que els socialdemòcrates van proposar i del que han quedat finalment exclosos, Jaume Bartumeu va assegurar al programa de Ràdio Nacional: «No estic enfadat, estic absolutament bocabadat de veure com bons nens volen jugar a fer política». I va afegir: «A mesos de la convocatòria d’eleccions no hi ha alternativa al Govern de DA i això em sap molt de greu [...] des del respecte, crec que Liberals d’Andorra no pot constituir una alternativa i així els ho hem expressat en diverses ocasions». H