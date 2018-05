Sense opcions per poder acollir els nens sahrauís aquest estiu

El Govern ahir va assegurar que els nens sahrauís no vindran a Andorra aquest estiu davant la impossibilitat de resoldre els problemes administratius. Just fa un parell de setmanes les autoritats algerianes van denegar els passaports individuals per a la canalla sahrauí que des del Ministeri d’Afers Exteriors exigien perquè els infants poguessin entrar al Principat i que havien gestionat des del Front Polisario a Catalunya.

De tota manera, fonts governamentals van especificar que la seva acollida depenia d’un conveni amb Espanya que al final ha estat impossible de formalitzar malgrat haver-hi hagut diversos intents. «Ja al 2017 el Govern d’Andorra va proposar al país veí un memoràndum d’entesa per poder seguir acollint els nens sahrauís», van assegurar des de l’Executiu.

Per poder venir al Principat, la canalla sahrauí necessita passaport i visat. Fins ara, viatjaven amb un passaport col·lectiu que expedien les autoritats algerianes, ja que els camps de refugiats d’on provenen estan a Algèria. Dels visats, en canvi, se n’ocupa el país de rebuda, però en el cas andorrà els concedia el Consolat General d’Espanya a Alger perquè el Principat no hi té legació.

Dificultats burocràtiques

Arran dels canvis en la situació internacional i del conseqüent enduriment de les normatives comunitàries en matèria d’atorgament de visats, però, la legislació de la Unió Europea ja no permet a Espanya expedir visats de curta durada sobre passaports col·lectius. Per això, Afers Exteriors havia passat a exigir passaports individuals, ja que aleshores les autoritats veïnes podrien expedir visats Schengen per als sahrauís.

L’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí sempre ha sostingut que «un passaport individual és inviable i no té sentit perquè aquests nens són apàtrides», a més de retreure que no s’hagi fet mai cap conveni amb Espanya per evitar el problema. L’única alternativa que es planteja des de l’administració és finançar un projecte de cooperació in situ als camps de refugiats de Tindouf on viu aquesta canalla.