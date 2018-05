Una dona ferida en una topada a l'avinguda Tarragona

Una dona, conductora d'un Dacia Logan amb matrícula andorrana, ha resultat ferida lleument en un accident que ha tingut lloc pels volts de les deu del matí a la rotonda de l'avinguda Tarragona que es troba davant del McAuto. La ferida ha patit contusions, i ja ha estat donada d'alta, després d'una topada amb un BMW X3, també amb plaques andorranes, tal com ha informat la policia. Fins al lloc dels fets, a banda de la policia, s'ha desplaçat una dotació de bombers.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació